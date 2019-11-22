Против руководителя Украинской ассоциации футбола заведено пять уголовных дел

Правоохранительные органы расследуют сразу пять уголовных дел, где фигурантом является президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, сообщает «Канал 24».

Начато уголовное производство в отношении возможных злоупотреблений со стороны руководства тогда еще ФФУ при реализации бюджетной программы «Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины». Их подозревают в хищении бюджетных средств на общую сумму 270 миллионов гривен. С этим делом объединили и расследование возможной растраты средств как самой Федерации, так и УЕФА. Причем относительно средств от УЕФА, то речь идет о кредитах, инвестициях и выплатах маркетинговых и спонсорских средств за квалификационные матчи чемпионата Европы и чемпионата мира.

Также полиция ведет расследование в отношении возможного незаконного завладения бюджетными средствами со стороны УАФ и «ФФУ Продакшн» путем завышения цен на товары.

Два дела касаются лично Андрея Павелко. Одно из них — о возможном злоупотреблении служебным положением, которое привело к закупке полей по завышенным ценам за счет государственного и местного бюджетов. Здесь речь идет о том, что Андрей Павелко, когда был народным депутатом, возглавлял бюджетный комитет, который и выделял средства на проекты ФФУ, президентом которой был все тот же Павелко.

Второе дело против Павелко — это о том, что он мог подать недостоверную информацию в декларации.