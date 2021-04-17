Президенту донецкого «Олимпика» грозит пятилетняя дисквалификация

Шеф-директор группы украинских телеканалов «Футбол» Александр Денисов 16 апреля в программе «Денисов Тайм» на YouTube-канале «Великий футбол» рассказал о возможном наказании президенту донецкого «Олимпика» Вячеславу Гельзину.

«Футбольный прокурор Франческо Баранка хочет пожизненного отстранения Владислава Гельзина от футбола. Да, никто не может оправдывать его поведение. Даже сам он называет его неправильным и большой эмоциональной ошибкой. Но говорить о пожизненном отстранении от футбола — это тоже в определенной степени эмоции.

Что конкретно может светить Гельзину? Самый очевидный вариант сейчас — что Гельзин будет отстранен от футбола на пять лет и плюс пять условно. Это очень жесткая история и очень жесткое наказание. Но, насколько я знаю, для Гельзина конец этой судебной истории будет вот таким", — сказал Денисов.

Президент донецкого клуба после матча 17-го тура УПЛ против «Шахтера» (0:1) в прямом эфире во время пресс-конференции главного тренера Юрия Калитвинцева высказал претензии в адрес главы судейского комитета ФФУ Лучано Лучи, используя ненормативную лексику.

После 21-го тура УПЛ «Олимпик» занимает 12-е место в турнирной таблице с 17 очками.