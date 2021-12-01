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Президент УЕФА Чеферин наградил президента «Шахтера» Ахметова

19:03
Ринат Ахметов. Фото ФК «Шахтер»
Ринат Ахметов. Фото ФК «Шахтер»
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Президент «Шахтера» Ринат Ахметов получил специальную награду из рук президента УЕФА Александера Чеферина, сообщает официальный сайт клуба.

Встреча состоялась в среду, 1 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Руководитель УЕФА вручил Ахметову почетную награду UEFA Football Leadership Award в честь достижений «Шахтера» за 25 лет его президентства и в год 85-летия клуба.

«Список завоеванных донецким «Шахтером» трофеев при вашем президентстве впечатляет, — цитирует Чеферина сайт «Шахтера». — В этом тысячелетии клуб победил в 13 чемпионатах Украины и завоевал 11 национальных Кубков, продемонстрировав образцовую историю успеха постсоветского периода. И не только на национальном уровне — победа в финале последнего Кубка УЕФА в 2009 году стала знаковым событием и на международной арене.

Но все эти трофеи рассказывают только часть истории. После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге чемпионов УЕФА оранжево-черные цвета и узнаваемый стиль игры вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом как неотъемлемая часть фольклора величайшего футбольного турнира в мире. Все это было бы невозможно без вашей большой любви и мудрого руководства».

55-летний Ринат Ахметов является президентом «Шахтера» с 1996 года.

Дополнительная информация:

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/december/1_news/1_uefa-football-leadership-award/

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Евгений Петров все материалы автора

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