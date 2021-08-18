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Президент УАФ прокомментировал назначение Петракова исполняющим обязанности главного тренера Украины

10:15
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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко прокомментировал назначение Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

«Александр Васильевич — всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов Исполкома», — цитирует Павелко официальный сайт УАФ.

Ранее, 1 августа, пост главного тренера сборной Украины покинул Андрей Шевченко, который возглавлял команду с июля 2016 года.

В группе D отборочного турнира ЧМ-2022 украинцы сыграют в ближайшее время с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября).

Дополнительная информация:

https://uaf.ua/article/42991

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