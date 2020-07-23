«Президент плюет на болельщиков». Александр Алиев эмоционально отреагировал на назначение Луческу

Бывший полузащитник киевского «Динамо», «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев назначение Мирчи Луческу главным тренером киевлян.

«Пускай болельщики «Динамо» зададутся вопросом, насколько президент клуба (Игорь Суркис — Прим. «СЭ») насмехается над ними и плюет на них, — цитирует Алиева 1927.kiev.ua. — Мирча Луческу проработал 12 лет в «Шахтере». У нас в те времена были такие баталии: что он говорил на клуб, как команда играет, на игроков... В общем, что попало. И президент сейчас насмехается над заядлыми болельщиками «Динамо» таким назначением. Не понимаю, как он будет смотреть им в глаза.

Эта новость всех ошарашила. Лично я против Мистера ничего не имею. Пускай он работает и достигает позитивных результатов с командой. Но я прекрасно помню все его отзывы о киевском «Динамо», когда я еще играл за киевлян. Видимо, Игорь Суркис все это забыл. Мне неинтересно, что сейчас будет говорить Мирча Луческу, но это назначение — большой-большой плевок в заядлых болельщиков киевского «Динамо». Кто виноват, пускай в этом разберется один человек".

Луческу работал с «Зенитом» в 2016-2017 годах. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России. С «Шахтером» он восемь раз выиграл чемпионат Украины, стал победителем Кубка УЕФА. Также становился чемпионом Румынии и Турции, выиграл Суперкубок УЕФА с «Галатасараем».