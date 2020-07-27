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Президент киевского «Динамо» прокомментировал информацию об уходе Луческу из клуба

16:51
Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото ФК "Динамо" Киев
Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото ФК "Динамо" Киев
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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что главный тренер команды Мирчи Луческу покидает свой пост.

74-летний румынский специалист, ранее долгое работавший в «Шахтере», возглавил киевлян четыре дня назад.

— Правда, что Луческу уходит из «Динамо» из-за возмущения болельщиков киевлян?

— У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации. (Виталий Айрапетов)

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