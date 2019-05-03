Президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что построит новый стадион к Лиге Европы, если клуб выиграет Кубок Украины. "Ингулец" вышел в финал турнира, где встретится с "Шахтером". Он стал первым представителем первой украинской лиги, добравшимся до решающего матча.

- Сверхъестественной подготовки, накачки перед матчем с "Шахтером" абсолютно нет, - цитирует isport.ua Поворознюка. - Мы к каждой команде готовимся в обычном режиме. Футболисты понимают: мы выиграли – и уже в Лиге Европы. Какая может быть еще накачка? Каждый понимает.

Мы не будем делать трагедию, но мы уже совершили подвиг. Ребятам терять нечего, нужно выходить и играть в футбол.

Все спрашивают, когда же мы построим стадион. Все зависит от команды. Если она выиграет Кубок Украины, поверьте мне, найду подпитку, ресурсы, чтобы быстро построить. Уже не семимильными шагами, а будем быстро строить.

Сегодня мы даже опережаем графики строительства. Бог и время нас рассудит. Главный врач сейчас – время. Только оно рассудит, кто есть кто, кто чего заслужил в этой жизни.