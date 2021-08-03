Президент Федерации баскетбола Украины грубо обозвал Андрея Шевченко

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский грубо отозвался о бывшем главном тренере футбольной сборной Андрее Шевченко.

«Конечно, Шевченко Андрей имеет право хотеть 3 млн, но я считаю, что он *** (использовано грубое слово. — Прим. «СЭ» ). Фу», — написал Бродский в Facebook.

Напомним, 1 августа Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила об уходе Шевченко с поста главного тренера. По информации СМИ, причиной ухода стали финансовые условия, с которыми не согласился специалист.

Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины в феврале 2016-го. С июля 2016 года он возглавлял национальную команду.

Вместе со сборной Шевченко не смог попать в финальную стадию чемпионата мира-2018, но успешно квалифицировался на чемпионат Европы-2020, где Украина дошла до 1/4 финала турнира, уступив Англии — 0:4.