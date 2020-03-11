Правительство Украины планирует запретить спортивные соревнования из-за коронавируса

Кабинет министров Украины сегодня собирается наложить запрет на проведение спортивных соревнований на территории страны из-за ситуации с коронавирусом. Об этом вчера сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

— Завтра состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях — школах, университетах, — сказал источник агентства в правительстве. Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

19 марта в Харькове должен состояться матч ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Вольфсбург». Ранее стало известно, что первый матч в Германии 12 марта пройдет без зрителей. Из-за коронавируса приостановлен чемпионат Италии по футболу. В ряде других стран игры чемпионата будут проводить при пустых трибунах.