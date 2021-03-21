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Полузащитник «Шахтера» Тайсон переведен в дубль

12:33
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Руководство «Шахтера» решило перевести полузащитника Тайсона во вторую команду, сообщает Football.ua.

По данным источника, директор клуба Дарио Срна сообщил, что футболист отказался выходить на разминку перед матчем плей-офф с «Ромой», а после — решил вовсе не выходить на поле. Срна заявил, что бразилец должен уважать свой клуб и контракт. Игрок будет пока находиться в дубле.

В этом сезоне 33-летний хавбек провел 24 матча за «Шахтер», забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

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