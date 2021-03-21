Полузащитник «Шахтера» Тайсон переведен в дубль
Руководство «Шахтера» решило перевести полузащитника Тайсона во вторую команду, сообщает Football.ua.
По данным источника, директор клуба Дарио Срна сообщил, что футболист отказался выходить на разминку перед матчем плей-офф с «Ромой», а после — решил вовсе не выходить на поле. Срна заявил, что бразилец должен уважать свой клуб и контракт. Игрок будет пока находиться в дубле.
В этом сезоне 33-летний хавбек провел 24 матча за «Шахтер», забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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