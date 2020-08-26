Полузащитник «Динамо»: «Никогда не видел таких перфекционистов и трудоголиков, как Луческу»

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук поделился впечатлениями после матча за Суперкубок Украины против «Шахтера» (3:1). Он отметил роль в подготовке к игре главного тренера команды Мирчи Луческу.

— Тяжелый матч, — цитирует игрока «Динамо» Киев от Шурика». — Особенно второй тайм. Но мы реализовали все те моменты, которые у нас были, и в обороне, я считаю, очень хорошо сыграли. Не дали «Шахтеру» проявить их сильные качества. Поле, в принципе, было в нормальном состоянии. Просто дождь, и немножко терялась картинка.

О Луческу могу лишь сказать, что таких перфекционистов и трудоголиков никогда в жизни не видел. Он все разбирает досконально: соперника, игру, — и все объясняет. У нас сегодня не было самоцели выиграть Суперкубок. Просто было интересно сыграть с «Шахтером». Но самое важное для нас чемпионат и попадание в Лигу чемпионов. Но такие победы дают настроение тренироваться и работать хорошо.

Благодаря этой победе Мирча Луческу выиграл свой первый трофей с «Динамо».