Полиция Киева обвинила Саленко в нарушении карантина. Экс-футболист устроил скандал

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной СССР Олег Саленко нарушил правила карантина, который введен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Журналисты канала «Украина» сняли Саленко в своем сюжете, который записывали в Киеве. Экс-форвард «Валенсии» принял участие в футбольном матче на одной из площадок. По словам очевидцев, на поле находилось более 15 человек без средств индивидуальной защиты в тот момент, когда в стране запрещено собираться группами более 10 человек.

После приезда полиции Саленко возмущался: «Стыдно не знать таких людей! Я вам скажу, как меня зовут. Только за мое интервью деньги платят. Эту систему надо проучить». Рядом находился бывший защитник киевского «Динамо» Александр Ковтун, который сказал, что коронавируса не существует.

«И какого хрена мне ее надевать? Я устал с этой маской. У вас, когда проснется совесть, что вы сейчас делаете? Дурью маетесь, чтобы имя себе заработать?» — сказал Саленко репортеру и надел маску.

Украинские полицейские составили протокол на бывшего футболиста.