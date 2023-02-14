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Сегодня, 11:19

Подравшихся футболистов из России и Украины расселят в разные отели

Виталий Косик
Корреспондент
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Футболисты ФК «Шинник».
Фото ФК «Шинник»

Подравшиеся футболисты ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай» будут расселены по разным отелям в Турции, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что массовая драка между футболистами произошла из-за того, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

По информации источника, на данный момент решается, какая команда будет переезжать в другой отель.

Руководство клуба в скором времени выступит с официальным обращением по ситуации.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230214/futbolist-1851863505.html
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