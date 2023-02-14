Подравшихся футболистов из России и Украины расселят в разные отели

Подравшиеся футболисты ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай» будут расселены по разным отелям в Турции, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что массовая драка между футболистами произошла из-за того, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

По информации источника, на данный момент решается, какая команда будет переезжать в другой отель.

Руководство клуба в скором времени выступит с официальным обращением по ситуации.