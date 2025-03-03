Генеральный директор «Шахтера»: «Инфантино не помог украинскому футболу»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин считает, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не помог украинскому футболу.

«Когда ФИФА все время говорит «Мы одна семья», где находится эта семья? Может быть, Украина не является частью «одной семьи» с точки зрения ФИФА. Инфантино не помог украинскому футболу» — приводит слова Палкина РИА «Новости».

Палкин добавил, что того единства, о котором говорит Инфантино, Украина не почувствовала.

В марте 2022 года ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с клубами из России и с Украины на фоне эскалации конфликта. В январе 2023-го Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских команд и украинского «Шахтера», оставив в силе это решение.

Национальные сборные и клубы России исключены из международных турниров с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.