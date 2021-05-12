Остап Маркевич продлил контракт с «Мариуполем»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич продлил соглашение с клубом, и будет работать с командой в сезоне-2021/22, информирует пресс-служба «Мариуполя» 12 мая.

Вместе с Остапом Маркевичем работу в Мариуполе продолжит и весь тренерский штаб команды: Александр Иванов, Сергей Атласюк, Игорь Шуховцев, Сергей Янковой и Илья Кононов.

Остап Маркевич возглавил «Мариуполь» летом 2020 года. Команда под его руководством набрала 26 очков и занял 11-е место в турнирной таблице УПЛ.