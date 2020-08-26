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«Организованная команда победила техничную». Луческу — о матче с «Шахтером»

01:59
Мирча Луческу. Фото ФК "Динамо" Киев.
Мирча Луческу. Фото ФК "Динамо" Киев.
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в матче за Суперкубок Украины.

«Хорошая игра при тяжелой погоде, — цитирует Луческу Tribuna.com. — Техничная команда играла против организованной — организованная выиграла. Но игроки «Шахтера» были очень хороши технически. У нас отсутствовало несколько игроков, но те футболисты, которые их заменили, показали командную игру, играли на самопожертвование. Это удалось.

Финал не играется, финал побеждается. Если не выигрываешь — очень грустно. Ребята хорошо подготовились к матчу, анализировали «Шахтер». В большей степени удалось нейтрализовать сильные стороны соперника. Желаю «Шахтеру» удачи в ЛЧ, очень хорошая команда. Нам всем нужна удача в еврокубках».

Луческу завоевал свой первый трофей в «Динамо».

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1088356315.html

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