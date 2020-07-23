Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Олег Блохин недоволен назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера. Он заявил, что не будет болеть за команду, пока ей руководит румынский специалист.

«Это плевок, — цитирует Блохина Tribuna.com. — Это мне личный плевок. Что говорил Луческу про «Динамо», про историю, про Лобановского, про всю традицию клуба. Это плевок мне в душу. Человек, который работал в «Шахтере» 12 лет, наговорил столько про «Динамо», что — ну как? Вы же читали, наверное, все это? Что он сделал в сборной Турции, «Зените»? Что он сделал? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с «Динамо»? Это плевок в душу. Я не забуду, что он говорил о традициях «Динамо», Лобановского и все остальное.

Буду ли я болеть за «Динамо» Луческу? Ни при каких условиях. Я же еще раз говорю — это плевок мне лично в душу. Не знаю, как другие там. Думаю, для ребят, которые прошли через «Динамо» — это плевок, просто плевок. Честно говоря, переживаю очень сильно за «Динамо». Но что произошло — это плевок, просто плевок. Кто угодно — только не Луческу. Были же разные кандидатуры. Но только не Луческу. Для меня это табу. Когда узнал, у меня до сих пор... Мне тяжело, обидно. Я в шоке, честно».

Луческу работал с «Зенитом» в 2016-2017 годах. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России. С «Шахтером» он восемь раз выиграл чемпионат Украины, стал победителем Кубка УЕФА. Также становился чемпионом Румынии и Турции, выиграл Суперкубок УЕФА с «Галатасараем».