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«Не было бы у тебя ствола, я бы тебе!» Александр Алиев — полицейскому

14:16
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Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев, известный скандальным поведением, угодил в еще одну неприятную ситуацию. Он вступил в спор с киевской полицией после того, как была остановлена машина, на которой он ехал вместе с друзьями, сообщает «Футбол 24».

На одном из видео запечатлено, как он грубит полицейскому с использованием мата: «Сука, не было бы у тебя ствола, я бы тебе... Лег бы...».

В итоге компания Алиева получила штраф, который, судя по видео, оплачивать не собирается.

Александр Алиев: «Ни я, ни Милевский не раскрылись. Это все наши гулянки и дискотеки!»

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