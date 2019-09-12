«Не было бы у тебя ствола, я бы тебе!» Александр Алиев — полицейскому
14:16
Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев, известный скандальным поведением, угодил в еще одну неприятную ситуацию. Он вступил в спор с киевской полицией после того, как была остановлена машина, на которой он ехал вместе с друзьями, сообщает «Футбол 24».
На одном из видео запечатлено, как он грубит полицейскому с использованием мата: «Сука, не было бы у тебя ствола, я бы тебе... Лег бы...».
В итоге компания Алиева получила штраф, который, судя по видео, оплачивать не собирается.
Алієв vs Поліція ??? pic.twitter.com/5Tdu3nLH4B— Брутальний Футбол ?? (@brutfoot) September 12, 2019
Александр Алиев: «Ни я, ни Милевский не раскрылись. Это все наши гулянки и дискотеки!»
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...