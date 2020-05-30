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Названы игроки «Карпат», заразившиеся коронавирусом

17:42
&quot;Карпаты&quot;. Фото ФК "Карпаты".
&quot;Карпаты&quot;. Фото ФК "Карпаты".
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Стали известны футболисты «Карпат», которые сдали положительный тест на коронавирус.

Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на эфир канала «Футбол 1», вирус диагностировали у защитников Владислава Дубинчака и Андро Гиоргадзе, а также у одного из голкиперов. В первой команде «Карпат» числятся три вратаря — Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий и Владимир Маханьков.

Ранее из-за результатов тестов был отменен матч 24-го тура чемпионата Украины «Карпаты» — «Мариуполь». Львовская команда отправилась на самоизоляцию. Сегодня украинская премьер-лига возобновилась после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение




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