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Нападающий «Шахтера» Соломон рассказал об интересе английских клубов

10:58
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Нападающий «Шахтера» Манор Соломон рассказал об интересе со стороны английских клубов.

«Сейчас идут разговоры с английскими командами, кое-что может случиться летом. Я мечтаю играть в Англии, и это сейчас наиболее реалистичный вариант для меня», — приводит Sport5 слова Соломона.

В сезоне-2020/21 Соломон провел 17 матчей за «Шахтер», на его счету 5 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего израильтянина в 15 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.sport5.co.il/articles.aspx?FolderID=3075&docID=360322

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