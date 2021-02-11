Нападающий «Шахтера» Соломон рассказал об интересе английских клубов

Нападающий «Шахтера» Манор Соломон рассказал об интересе со стороны английских клубов.

«Сейчас идут разговоры с английскими командами, кое-что может случиться летом. Я мечтаю играть в Англии, и это сейчас наиболее реалистичный вариант для меня», — приводит Sport5 слова Соломона.

В сезоне-2020/21 Соломон провел 17 матчей за «Шахтер», на его счету 5 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего израильтянина в 15 миллионов евро.