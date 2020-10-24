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Новости   //    Футбол   //    Украина

Нападающий сборной Украины подарил Пеле футболку с автографом

05:20
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Нападающий сборной Украины и «Шахтера» Жуниор Мораэс поздравил легенду футбола Пеле с 80-летием. Он подарил соотечественнику свою футболку с автографом.

«С днем рождения, легенда! Подарок для Пеле от Жуниора Мораэса», — говорится в сообщении в Twitter украинского клуба.

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