На Украине утверждают, что Юрий Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»

Юрий Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо», сообщает украинский портал Sport.ua.

По информации источника, все разногласия и недопонимания между Семиным и президентом киевского клуба Игорем Суркисом, которые привели к отставке российского специалиста, остались в прошлом. Сообщается, что Семин является одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Динамо».

Семин возглавлял «Динамо» дважды — в период с 2008 по 2009 годы и с 2010 по 2012 годы. Вместе с киевской командой он становился чемпионом Украины (2008/09), а также выигрывал Суперкубок страны (2011).

С 1 июня 73-летний специалист перестал быть главным тренером московского «Локомотива». Его сменил 40-летний сербский специалист Марко Николич.