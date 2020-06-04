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На Украине утверждают, что Юрий Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»

10:38
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Юрий Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо», сообщает украинский портал Sport.ua.

По информации источника, все разногласия и недопонимания между Семиным и президентом киевского клуба Игорем Суркисом, которые привели к отставке российского специалиста, остались в прошлом. Сообщается, что Семин является одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Динамо».

Семин возглавлял «Динамо» дважды — в период с 2008 по 2009 годы и с 2010 по 2012 годы. Вместе с киевской командой он становился чемпионом Украины (2008/09), а также выигрывал Суперкубок страны (2011).

С 1 июня 73-летний специалист перестал быть главным тренером московского «Локомотива». Его сменил 40-летний сербский специалист Марко Николич.

Дополнительная информация:

https://sport.ua/news/490046-semin-mozhet-vnov-vozglavit-kievskoe-dinamo

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