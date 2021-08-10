«На деревьях кишки висели». Известный журналист рассказал, как взорвали президента «Шахтера»

Бывший пресс-атташе «Шахтера», известный журналист Руслан Мармазов в интервью «СЭ» рассказал о гибели экс-президента донецкого клуба Ахатя Брагина.

— Предыдущего президента «Шахтера» Брагина взорвали прямо на трибуне. На Ахметова тоже случались покушения?

— Не знаю. Если б были — думаю, я слышал бы. Но меры безопасности — на уровне. Когда взорвали Брагина, я проезжал мимо стадиона. Вижу — какое-то оживление...

— Ахметов был его близкий товарищ. Мог оказаться в той же ложе?

— Ну-у... Да! Погибло тогда восемь человек. В том числе официантка, которая чай подавала. Самого Брагина опознали только по руке с часами.

— Говорили, оторвало эту руку.

— «Оторвало»?! Да на деревьях кишки висели! А рука с часами лежала отдельно.