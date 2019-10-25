Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «Вацко Light» на YouTube рассказал, как в «Шахтер» мог перейти Неймар.

— О проделках Нери Кастильо ходят легенды. Расскажите.

— Однажды я привел Нери Кастильо на пресс-конференцию и у него хватало наглости класть ноги на стол во время того, как я разговаривал. Такие игроки не имеют права выходить на поле за «Шахтер». Я вынес вердикт Нери, и команда меня поддержала. Сегодня мне достаточно 10 минут, чтобы решить, подходит игрок той или иной команде или нет. Кастильо нам удалось продать за деньги, а вот Бернард и Факундо Феррейра ушли бесплатно. Так не должно быть. Футбол — это шоу, игра и бизнес.

— Почему вы раскритиковал Фонсеку?

— Потому что он ни разу не поблагодарил Луческу за то, какую команду я ему оставил. Он уничтожил Коваленко. Ни один молодой игрок «Шахтера» после меня не перешел в топ-клуб. У Фонсеки была одна цель — выигрывать трофеи и уехать за границу. Я же ставил перед собой другие цели: выигрывать трофеи, строить команду и продолжать жить здесь. Он просто пользовался моим багажом весь период работы в «Шахтере».

— Это правда, что вам предлагали молодого Салаха, но вы сказали: «какой топ-игрок может получиться из египтянина!?».

— Нет, неправда. Хорошее сочинение.

— Кого из звезд мирового футбола вы могли привести в «Шахтер»?

— Алекса Сандро. Мы могли взять его из «Порту», но выбрали Исмаили. Это решение принимал не я, как и вообще при трансферах. Я мог посоветовать, подискутировать, но финальное решение оставалось за руководством и Ринатом Ахметовым. Кроме того, на молодежном чемпионате мира нас впечатлил Неймар, но оказалось, что за ним уже охотилась половина Европы. «Шахтер», возможно, мог заплатить за него 17 миллионов евро, но для нас это была огромная сумма. Ахметов очень хотел приобрести Неймара, но мы все же решили, что 17 миллионов — многовато.