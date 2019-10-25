Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «Вацко Light» на YouTube сопоставил российскую и украинскую премьер-лиги.

— Чемпионат России сильнее украинского?

— Да. Раньше, когда «Днепр», «Металлист», «Черноморец» были в порядке, сильнее был украинский чемпионат. Украинцы выигрывали у россиян все матчи, включая товарищеские. Сейчас — однозначно российский. На футбол очень влияет экономика. Российские команды лучше, поскольку там больше инвестиций как внутри, так и извне. У них богатые владельцы: дошло до того, что даже президент Чечни поддерживает свой клуб напрямую. Они улучшили инфраструктуру, построили стадионы, которые отлично заполняются.

— А на Украине?

— Инфраструктура на Украине — очень плохая. Кроме Ахметова здесь нет людей, готовых инвестировать в футбол. Раньше было больше инвесторов, тот же Коломойский. Тогда много российских тренеров приезжало на Украину: Семин, Газзаев, иностранцы вроде Хуанде Рамоса. Когда-то УПЛ был в топ-6 чемпионатов Европы. Я уверен в том, что все наладится, ведь украинцы очень любят футбол. УПЛ должна вернуться к системе с 16 командами.

— Вы готовы возглавить «Динамо» из Киева?

— Нет. Сейчас это даже не обсуждается. У них был шанс, когда я покинул «Шахтер», но сейчас — 100% нет.