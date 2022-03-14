Мирча Луческу раскритиковал отстранение россиян от соревнований
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что не согласен с отстранением россиян от международных соревнований.
76-летний румынский специалист работает в киевской команде с 2020 года.
«Для меня спорт не имеет никакого отношения к политике. Люди должны продолжать соревноваться, вне зависимости от страны происхождения, я не согласен с позицией «лишить россиян права заниматься спортом». Они должны соревноваться», — приводит РИА «Новости» слова Луческу со ссылкой на Radio Rai.
Луческу известен по многолетней работе в донецком «Шахтере» (2004-2016), с 2016 по 2017-й он тренировал «Зенит».
Источник: ria.ru
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