Мирча Луческу раскритиковал отстранение россиян от соревнований

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что не согласен с отстранением россиян от международных соревнований.

76-летний румынский специалист работает в киевской команде с 2020 года.

«Для меня спорт не имеет никакого отношения к политике. Люди должны продолжать соревноваться, вне зависимости от страны происхождения, я не согласен с позицией «лишить россиян права заниматься спортом». Они должны соревноваться», — приводит РИА «Новости» слова Луческу со ссылкой на Radio Rai.

Луческу известен по многолетней работе в донецком «Шахтере» (2004-2016), с 2016 по 2017-й он тренировал «Зенит».