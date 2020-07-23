Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал назначение на должность в украинском клубе.

— Во-первых, я соскучился по Украине, — приводит слова Луческу официальный сайт клуба. — Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с большими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать.

Я верю в то, что моей работой здесь будут удовлетворены, так же как и теми результатами, которых я достигну во главе «Динамо». Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими большими традициями.