Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высоко оценил достижения бывшего тренера команды Валерия Лобановского. Сегодня румын возложил цветы к памятнику известному специалисту.

«Я очень рад быть здесь. Хорошо помню тот период, когда Валерий Лобановский только начинал свою тренерскую работу в киевском клубе. Помню, когда в середине 80-х киевское «Динамо» играло против «Университати» из Крайовы. Я был действительно впечатлен игрой того «Динамо». Та команда доминировала над всеми соперниками.

Валерий Лобановский — это действительно великий человек, который совершил огромный вклад в развитие футбола. Безусловно, он остался в памяти болельщиков, причем независимо от того, кто из них за какую команду болеет.

Это был тренер высочайшего уровня. Вне всяких сомнений он заслуживает всех тех слов, которые говорили и говорят о нем специалисты. Лобановский — один из лучших тренеров в истории футбола".

74-летний специалист был назначен главным тренером после отставки Алексея Михайличенко. Румынский тренер работал с «Зенитом» в 2016-2017 годах. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России. С «Шахтером» он восемь раз выиграл чемпионат Украины, стал победителем Кубка УЕФА. Также становился чемпионом Румынии и Турции, выиграл Суперкубок УЕФА с «Галатасараем».