Мирча Луческу: «Если бы не события 2014 года, «Шахтер» дошел бы до финала Лиги чемпионов»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «Вацко Light» на Youtube рассказал, о чем жалеет больше всего.

— О чем вы жалеете?

— Если бы не события 2014 года, «Шахтер» бы дошел до полуфинала или финала Лиги чемпионов. С нашими болельщиками, президентом, верящим в успех, бразильцами. Мы бы дошли до финала, заслуженного финала...

— Почему вы многое прощали Жадсону — о его похождения, лишнем весе, любви к кока-коле ходили легенды.

— Потому что бразильцы привыкли к такому образу жизни. Они обожают яйца, а тут я прихожу со своей диетой и запрещаю им их есть. Этим я могу навредить им ментально и физически. Я просил их быть аккуратнее со многими продуктами, но если их организм справляется с колой, то в чем проблема? Питание нужно не запрещать, а адаптировать под футболистов. Главное — отношение тренера к игрокам. Всю свою карьеру в «Шахтере» я посвятил тому, что помогал бразильцам и адаптировал их.