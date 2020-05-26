Минздрав разрешил возобновить чемпионат Украины с 30 мая

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что Минздрав страны разрешил возобновить матчи с 30 мая.

— Только что связался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей Украинской премьер-лиги и Кубка Украины с 30 мая, — написал Павелко в Facebook. — Прошу членов Украинской ассоциации футбола поддержать решение о восстановлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований.

Ранее чемпионат Украины был прерван из-за пандемии коронавируса. В сезоне осталось провести 9 туров. С 59 очками лидирует «Шахтер», у идущей на втором месте «Зари» на 13 очков меньше.