Министерство спорта Украины отменит все соревнования на территории страны

Министерство молодежи и спорта Украины приняло решение об отмене всех спортивных и массовых мероприятий на территории страны на период действия чрезвычайного положения, сообщает Sport.ua. Соответствующий приказ будет издан в течение суток.

Режим чрезвычайного положения будет действовать как минимум 30 дней. Ожидается, что сегодня Верховная Рада ратифицирует соответствующий указ президента Владимира Зеленского.

Это означает, что в течение следующих 30 дней спортивные соревнования и учебно-тренировочные сборов на территории Украины проводиться не будут. По данным источника, участие сборных команд Украины в международных соревнованиях не отменяется.