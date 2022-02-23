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Сегодня, 19:57

Министерство спорта Украины отменит все соревнования на территории страны

Евгений Петров
Корреспондент
Стадион «Олимпийский» (Киев).
Фото Global Look Press

Министерство молодежи и спорта Украины приняло решение об отмене всех спортивных и массовых мероприятий на территории страны на период действия чрезвычайного положения, сообщает Sport.ua. Соответствующий приказ будет издан в течение суток.

Режим чрезвычайного положения будет действовать как минимум 30 дней. Ожидается, что сегодня Верховная Рада ратифицирует соответствующий указ президента Владимира Зеленского.

Это означает, что в течение следующих 30 дней спортивные соревнования и учебно-тренировочные сборов на территории Украины проводиться не будут. По данным источника, участие сборных команд Украины в международных соревнованиях не отменяется.

Источник: https://new.sport.ua/news/575429-chrezvychaynoe-polozhenie-v-blizhayshiy-mesyats-sorevnovaniy-v-ukraine-ne-budet
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