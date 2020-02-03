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Милевский задумался об открытии ночного клуба

13:25
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Форвард «Динамо Брест» Артем Милевский рассказал о планах открыть ночной клуб.

— Я хотел бы владеть ночным клубом, — цитирует Милевского Tribuna.com. — Но денег много нужно. Можно было бы назвать «Зеленая миля».

35-летний форвард в прошедшем сезоне вместе с «Динамо» выиграл чемпионат Белоруссии и Суперкубок страны. Известен также по выступлениям за «Тосно», киевское «Динамо» и сборную Украины. Трехкратный чемпион Украины, четырехкратный победитель Кубка Украины.

Дополнительная информация

https://ua.tribuna.com/football/1082943401.html

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