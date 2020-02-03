Милевский задумался об открытии ночного клуба

Форвард «Динамо Брест» Артем Милевский рассказал о планах открыть ночной клуб.

— Я хотел бы владеть ночным клубом, — цитирует Милевского Tribuna.com. — Но денег много нужно. Можно было бы назвать «Зеленая миля».

35-летний форвард в прошедшем сезоне вместе с «Динамо» выиграл чемпионат Белоруссии и Суперкубок страны. Известен также по выступлениям за «Тосно», киевское «Динамо» и сборную Украины. Трехкратный чемпион Украины, четырехкратный победитель Кубка Украины.