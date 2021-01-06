Милевский рассказал, как его партнер застал жену за изменой

Украинский футболист Артем Милевский, ранее игравший за киевское «Динамо» и сборную Украины, рассказал, как его партнер по команде застал жену за изменой. Фамилию футболиста Милевский не назвал.

Напомним, недавно Милевский вернулся в чемпионате Украины. 35-летний форвард подписал контракт с клубом «Минай».

«Я не могу понять предательство от жены или от человека, с которым живешь. Это как вообще? И у меня есть опасения, — сказал Милевский на своем YouTube-канале. — Может, из-за этого я до сих пор один. Измена и предательство — это одно и то же.

Была ситуация... Слава богу, не у меня. Человек получил травму на сборах, его отправили лечиться. Он приезжает со сборов. Жене ничего не сказал, хотел сделать сюрприз. Приезжает домой, а там его жену жестко гасят на их кровати. Такой трэш! Это было не в «Динамо», нет.

Как, девочки, к этому нужно относиться? Как с этим можно жить? Что делать? Это дичь, просто дичь! Ты б хотя бы поехала в гостиницу, по-тихому... Человек зарабатывает деньги для семьи, а ты такое делаешь".