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Милевский дебютировал за «Минай»

19:57

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский дебютировал в составе «Миная». 36-летний форвард вышел в стартовом составе в товарищеском матче против своего бывшего клуба — венгерской «Кишварды». Он провел на поле первый тайм, а в перерыве был заменен. Игра завершилась со счетом 1:1.

Милевский подписал контракт с «Минаем» 25 декабря 2020 года, вернувшись в Украину спустя семь лет после отъезда за границу. Предыдущим клубом в его карьере было брестское «Динамо», с которым украинец стал чемпионом Белоруссии.

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