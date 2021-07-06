Матч за Суперкубок Украины перенесен на сентябрь
13:47
Матч за Суперкубок Украины между чемпионом страны и обладателем Кубка, киевским «Динамо», серебряным призером премьер-лиги донецким «Шахтером», перенесен на 22 сентября, сообщает сайт УПЛ.
Украинская премьер-лига удовлетворила ходатайство «Динамо», которое поддержал «Шахтер», и перенесла матч за Суперкубок Украины. Такое решение было принято, учитывая нагрузки, которые выпали на игроков обоих клубов, и сжатые сроки на восстановление.
Отметим, что изначально матч должен был состояться 24 июля на НСК «Олимпийский». Теперь игра пройдет 22 сентября. Время и место проведения остаются без изменений. Все уже приобретенные билеты на матч будут действительными.
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