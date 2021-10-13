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Матч «Ингулец» — «Рух» будет перенесен из-за вспышки коронавируса

Матч «Ингулец» — «Рух» будет перенесен из-за коронавируса
14:30
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Матч 11-го тура УПЛ «Ингулец» — «Рух» будет отложен из-за вспышки коронавируса, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По данным источника, во львовской команде большое количество положительных тестов на Covid-19.

Таким образом, встреча будет перенесена на другой день. В скором времени объявят новую дату проведения игры. Изначально матч был запланирован на 17 октября.

«Рух» в этом сезоне набрал 11 очков и расположился на 10-м месте, «Ингулец» идет на 12-й строчке с 8 очками.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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