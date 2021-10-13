Матч «Ингулец» — «Рух» будет перенесен из-за вспышки коронавируса
Матч «Ингулец» — «Рух» будет перенесен из-за коронавируса
14:30
Матч 11-го тура УПЛ «Ингулец» — «Рух» будет отложен из-за вспышки коронавируса, сообщает Meta-ratings.com.ua.
По данным источника, во львовской команде большое количество положительных тестов на Covid-19.
Таким образом, встреча будет перенесена на другой день. В скором времени объявят новую дату проведения игры. Изначально матч был запланирован на 17 октября.
«Рух» в этом сезоне набрал 11 очков и расположился на 10-м месте, «Ингулец» идет на 12-й строчке с 8 очками.
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