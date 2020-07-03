Матч чемпионата Украины перенесен из-за коронавируса
3 июля 2020, 19:53
Матч 22-го тура первой лиги Украины «Рух» — «Металлург» (Запорожье) был перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает официальный сайт «Руха».
Игра должна была состояться 4 июля. Причина переноса — несколько случаев коронавируса в запорожской команде.
В премьер-лиге и первой лиге Украины из-за пандемии коронавируса матчи проходят без зрителей. Сезон во второй лиге был завершен досрочно.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...