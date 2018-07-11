Маркиньюс Сиприану подписал контракт с "Шахтером"

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании контракта с Маркиньюсом Сиприану. Соглашение с 19-летним бразильцем, выступавшим ранее за "Сан-Паулу", рассчитано на 5 лет. За новую команду он будет выступать под номером 28.

Ранее игрок признался, что в его подписании была заинтересована "Барселона".