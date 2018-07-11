Маркиньюс Сиприану подписал контракт с "Шахтером"
Донецкий "Шахтер" объявил о подписании контракта с Маркиньюсом Сиприану. Соглашение с 19-летним бразильцем, выступавшим ранее за "Сан-Паулу", рассчитано на 5 лет. За новую команду он будет выступать под номером 28.
Ранее игрок признался, что в его подписании была заинтересована "Барселона".
Смотрите все, что осталось за кулисами подписания контракта с Маркиньосом Сиприано.https://t.co/Brlws2Z9rs pic.twitter.com/kGBjerNbiK– ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 10 июля 2018 г.
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