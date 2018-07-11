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11 июля 2018, 06:24

Маркиньюс Сиприану подписал контракт с "Шахтером"

Евгений Козинов
Корреспондент
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Донецкий "Шахтер" объявил о подписании контракта с Маркиньюсом Сиприану. Соглашение с 19-летним бразильцем, выступавшим ранее за "Сан-Паулу", рассчитано на 5 лет. За новую команду он будет выступать под номером 28.

Ранее игрок признался, что в его подписании была заинтересована "Барселона".

ФК Шахтер (Донецк)
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