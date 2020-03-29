Маркевич утверждает, что украинские клубы не хотят платить зарплату из-за ситуации с коронавирусом

Некоторые украинские клубы не хотят платить игрокам зарплату из-за паузы в сезоне, связанной с эпидемией коронавируса, заявил бывший тренер «Днепра», «Металлиста» и сборной Украины Мирон Маркевич.

«Давайте подождем еще хотя бы месяц, как у нас сложится ситуация, — цитирует Маркевича Tribuna.com. — Пока что в Украине такой катастрофы нет. Возможно, мы не все знаем, но пока все выглядит так. Подождем.

Хотелось бы, чтобы доиграли чемпионат. Есть много неопределенных позиций. Второе место, которое дает право играть в ЛЧ, кто вылетит, кто будет в еврокубках.

Нужно, чтобы команды собирались и решали, президенты клубов. Убытки понесут все. Сейчас одни команды будут платить, другие не хотят уже платить, я знаю. Посмотрим, как все повернется".

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 664 924 человек. Умерших — 30 848, выздоровевших — 140 222. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте