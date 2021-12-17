Маркевич: «Сборная Украины для Мампасси на данном этапе закрыта»
Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал переход защитника Марка Мампасси из «Шахтера» в «Локомотив».
«Стоило ли его продавать и почему его продали, не могу ответить, потому что это больше вопрос к руководству донецкого клуба. Я видел его в играх за «Мариуполь». Но тяжело объективно оценивать его уровень по команде, в которой играла одна молодежь. Но, безусловно, у него есть качества сильного футболиста. Как сложится его судьба дальше, посмотрим.
Насчет российского гражданства? Не знаю всех нюансов. Ведь он играл за юношескую сборную Украины. Согласен, что сборная Украины для него на данном этапе теперь уже закрыта. Как показывает практика, игроки из чемпионата России в сборную Украины не приглашаются", — приводит слова Маркевича Meta-ratings.com.ua.
В пятницу, 17 декабря, «Локомотив» объявил о подписании контракта с Мампасси на пять лет.
18-летний украинский футболист выступал за юношескую сборную Украины. За команду U17 он сыграл 12 матчей и забил 2 мяча, а в составе сборной U19 провел 3 игры.
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