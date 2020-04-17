«Львов» сократил зарплату игрокам на 50 процентов из-за коронавируса

ФК «Львов» урезал зарплату своим игрокам на 50 процентов. Об этом в своем Twitter сообщил украинский журналист Игорь Бурбас. Чемпионат Украины был прерван из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что «Львов» стал первым украинским клубом, который пошел на такие меры. Остальные клубы пока не определились с дальнейшими шагами.

Львів став першим клубом української еліти, який пішов на скорочення зарплат. Гравцям оголосили, що під час карантину платитимуть лише половину зарплати. Тим нічого не лишалося як погодитись. Інші в УПЛ не сідали з футболістами за стіл перемовин. Поки. — Igor Burbas (@iburbas) April 17, 2020

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 218 590 человек. Зафиксировано 149 680 летальных исхода от инфекции, вылечились 560 672 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.