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«Львов» сократил зарплату игрокам на 50 процентов из-за коронавируса

20:09
ФК &quot;Львов&quot;. Фото ua-football.com.
ФК &quot;Львов&quot;. Фото ua-football.com.
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ФК «Львов» урезал зарплату своим игрокам на 50 процентов. Об этом в своем Twitter сообщил украинский журналист Игорь Бурбас. Чемпионат Украины был прерван из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что «Львов» стал первым украинским клубом, который пошел на такие меры. Остальные клубы пока не определились с дальнейшими шагами.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 218 590 человек. Зафиксировано 149 680 летальных исхода от инфекции, вылечились 560 672 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.

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