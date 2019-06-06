04:11 | Футбол — Украина

Лунин не сыграет в 1/4 финала молодежного чемпионата мира ради взрослой сборной Украины

0
Обсудить

Вратарь "Реала" Андрей Лунин покинул расположение молодежной сборной Украины, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Игрок вызван в главную сборную страны для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с Сербией и Люксембургом.

"1/4 финала – топ. Продолжать работать и верить. Спасибо команде за это время, победы и эмоции. Удачи и хорошей подготовки, чтобы сделать всё для полуфинала", – написал Лунин в Инстаграме.

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ