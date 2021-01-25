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Луиз Адриану предлагал свои услуги киевскому «Динамо»

20:57
Луиз Адриану. Фото sportsnews.africa.
Луиз Адриану. Фото sportsnews.africa.
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Форварда «Палмейраса» Луиз Адриану предлагал свой переход главному тренеру киевского «Динамо» Мирче Луческу, сообщает украинский журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык LIVE». По его данным, это произошло в конце 2020 года.

Адриану и Луческу вместе работали в «Шахтере». После этого футболист также выступал за «Спартака».

33-летний бразилец — чемпион России в составе «Спартака», шестикратный чемпион Украины и победитель Кубка УЕФА в составе «Шахтера». С «Палмейрасом» он выиграл чемпионат штата Сан-Паулу. В текущем сезоне он провел 26 матчей за «Палмейрас» и забил 12 мячей при трех голевых передачах.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

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