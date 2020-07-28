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Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому

18:30
Мирча Луческу у памятника Валерию Лобановскому. Фото Facebook Романа Бебеха.
Мирча Луческу у памятника Валерию Лобановскому. Фото Facebook Романа Бебеха.
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Новый главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу возложил цветы к памятнику знаменитому тренеру команды Валерию Лобановскому. Фото на своей странице в Facebook опубликовал украинский журналист Роман Бебех.

74-летний специалист был назначен главным тренером после отставки Алексея Михайличенко. Румынский тренер работал с «Зенитом» в 2016-2017 годах. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России. С «Шахтером» он восемь раз выиграл чемпионат Украины, стал победителем Кубка УЕФА. Также становился чемпионом Румынии и Турции, выиграл Суперкубок УЕФА с «Галатасараем».

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/roman.bebekh/posts/3730413173653489

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