Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому

Новый главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу возложил цветы к памятнику знаменитому тренеру команды Валерию Лобановскому. Фото на своей странице в Facebook опубликовал украинский журналист Роман Бебех.

74-летний специалист был назначен главным тренером после отставки Алексея Михайличенко. Румынский тренер работал с «Зенитом» в 2016-2017 годах. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России. С «Шахтером» он восемь раз выиграл чемпионат Украины, стал победителем Кубка УЕФА. Также становился чемпионом Румынии и Турции, выиграл Суперкубок УЕФА с «Галатасараем».