Луческу в 2013 году хотел подписать Буффона в «Шахтер»

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу рассказал, что хотел подписать вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона в 2013 году.

— Я приехал в Италию, чтобы поговорить с его агентом, — приводи слова Луческу Tutto Juve. — В тот момент у нас была большая проблема с нашим вратарем, поэтому мы подумали о Буффоне, потому что думали, что он может быть нужным игроком для нас. Мы ничего и никого не боялись, мы играли наравне с большими европейскими клубами. Я всегда уважал его, но, к сожалению, мы не смогли его купить, потому что он хотел осуществить свою еврокубковую мечту с «Ювентусом». Спустя семь лет он все еще играет. Думаю, он может выступать до 45 лет.