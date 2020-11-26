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Луческу сравнил Марадону с Мэрилин Монро и Элвисом Пресли

18:47
Мирча Луческу. Фото CalcioNews24.
Мирча Луческу. Фото CalcioNews24.
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Главный тренер киевского «Динамо», бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу высказался о знаменитом аргентинском футболисте Диего Марадоне. Вчера экс-форвард сборной Аргентины, «Наполи» и «Барселоны» умер в возрасте 60 лет.

«Он ушел из жизни в 60 лет, а другие проживают сотню лет, — цитирует специалиста Gazeta Sporturilor. Он ушел из жизни, как великие артисты, такие как Мэрилин Монро, Элвис Пресли или Майкл Джексон. Они чувствовали, что теряют способность давать людям эмоции, чувства. Диего переживал, что он больше не сможет соответствовать своему таланту, и это погубило его».

Диего Марадона — чемпион мира-1986 и серебряный призер ЧМ-1990 в составе сборной Аргентины. Сегодня в Буэнос-Айресе проходит церемония прощания со знаменитым футболистом

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