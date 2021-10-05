Луческу предоставил футболистам киевского «Динамо» выходные и уехал в Румынию

Футболисты киевского «Динамо» после матча 10-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтером» (0:0) получили несколько дней выходных, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По информации источника, команда после отдыха соберется 7 октября без игроков, участвующих в матчах сборных. Главный тренер клуба Мирча Луческу также воспользовался выходными и улетел вместе с женой Нелли домой в Румынию.

«Динамо» в 10 матчах набрало 26 очков и лидирует в турнирной таблице. У «Шахтера» 23 очка и вторая позиция.