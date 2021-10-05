Луческу предоставил футболистам киевского «Динамо» выходные и уехал в Румынию
18:15
Футболисты киевского «Динамо» после матча 10-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтером» (0:0) получили несколько дней выходных, сообщает Meta-ratings.com.ua.
По информации источника, команда после отдыха соберется 7 октября без игроков, участвующих в матчах сборных. Главный тренер клуба Мирча Луческу также воспользовался выходными и улетел вместе с женой Нелли домой в Румынию.
«Динамо» в 10 матчах набрало 26 очков и лидирует в турнирной таблице. У «Шахтера» 23 очка и вторая позиция.
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.com.ua/news/luchesku-uekhal-iz-kieva-i-predostavil-komande-vykhodnye-1076483/
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