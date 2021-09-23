Луческу после поражения от «Шахтера» обвинил соперников в неуважении

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:3) в матче за Суперкубок Украины. Он считает, что соперники проявили неуважение к его команде.

«Нечего комментировать, - цитирует Луческу Tribuna.com. - «Шахтер» был лучше. Была игра, которая могла и не состояться, потому что мы обладатели чемпионата и Кубка. Но они хотели добиться большего сегодня. Хоть и у нас были хорошие возможности в начале матча.

Что мне не понравилось – атмосфера. Я так и не понял, почему выбегали на поле все со скамейки запасных. Почему так агрессивно все вели себя? Я это не могу понять. Зачем столько агрессии? Зачем столько зла?

Выбегали на поле, на нашу территорию, когда праздновали гол. Поздравляю их с победой. Но есть моменты, которые мне не понравились».

В составе победителей дубль сделал Лассина Траоре. Еще один мяч забил Алан Патрик.