Луческу опроверг уход из «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу опроверг информацию об уходе из клуба. Ранее румынские СМИ сообщили, что 75-летний специалист может покинуть киевлян, если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится. Из-за пандемии Луческу проживает один, и к нему не может приехать его жена Нели.

— Не знаю, откуда такая информация взялась, кто ее придумал. Она совершенно не соответствует действительности, я продолжаю как и раньше работать с клубом, — цитирует Footboom Луческу.