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Луческу опроверг уход из «Динамо»

18:25
Мирча Луческу. Фото AFP
Мирча Луческу. Фото AFP
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу опроверг информацию об уходе из клуба. Ранее румынские СМИ сообщили, что 75-летний специалист может покинуть киевлян, если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится. Из-за пандемии Луческу проживает один, и к нему не может приехать его жена Нели.

— Не знаю, откуда такая информация взялась, кто ее придумал. Она совершенно не соответствует действительности, я продолжаю как и раньше работать с клубом, — цитирует Footboom Луческу.

Дополнительная информация:

https://www.footboom.com/ukrainian/high/1605536470--ne-znayu-kto-takoye-pridumal-mircha-luchesku-otreagiroval-na-informaciyu-o-zhelanii-pokinut-zimoy-dinamo.html

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