Луческу опроверг новость о том, что он может возглавить киевское "Динамо"

Бывший тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что информация о его возможной работе с киевским "Динамо" - неправда. Эту новость опубликовало румынское издание Gazeta Sporturilor.

- Нет, это неправда. Не знаю, кто это выдумал, - цитирует Луческу Football.ua. - Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду. Хочу посмотреть матч "Шахтера" с "Динамо", увидеть, какой сейчас уровень. Информация о предложении от "Динамо" – это неправда.

Мирча Луческу с 2016 по 2017 год тренировал "Зенит", после чего работал со сборной Турции. Больше всего времени он провел во главе "Шахтера" - с 2004 по 2016 год. Вместе с командой он, в частности, стал победителем Кубка УЕФА.

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